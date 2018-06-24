المتحف البريطاني يطلق اسم رئيس عربي على قاعة تاريخية بداخله

أطلق المتحف البريطاني في لندن اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على واحدة من أهم صالات العرض فيه، والتي تحمل الرقم 51.





وتعرض في صالة المتحف فنون وحقائق عن تاريخ الزراعة عندما وصلت إلى أوروبا من الشرق الأوسط، وكيف نهضت بمستوى الحياة في المنطقتين.





وعبر مدير المتحف البريطاني، هارتويغ فيشر، عن فخر المتحف بإعادة تسمية القاعة 51 باسم الشيخ زايد، وتابع قائلا: "مقتنيات القاعة تصور تطور الزراعة في الشرق الأوسط ومن ثم انتقالها إلى أوروبا وتغييرها للعالم المعاصر".



