البابا تواضروس يصل إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارة للبنان استغرقت ٤ أيام



كان في وداع قداسة البابا بمطار رفيق الحريري سفيرنا ببيروت نزيه النجاري وطاقم السفارة ومن الكنيسة السريانية صاحبا النيافة المطران جان قواق مطران شرق أمريكا والمطران متى الخوري النائب البطريركي بدمشق ونيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى وكاهننا بلبنان الراهب القس رويس الأورشليمي.



وبدأ قداسة البابا، زيارته للبنان يوم الأربعاء الماضي، للمشاركة في الاجتماعات الدورية لرؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الثلاثة، كما شارك في تدشين كنيسة مار ساويرس بالمقر البطريركي الجديد للكنيسة السريانية بالعطشانة بلبنان. واستقبله رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بقصر بعبدا أمس. والتقى قداسته رئيس مجلس النواب نبيه بري وسعد الحريري رئيس الوزراء المكلف.





كما زار بطريرك الموارنة مار بشارة الراعي بمقره وغبطة البطريرك يوحنا العاشر بطريرك الروم الأرثوذكس.

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، مساء أمس، البابا تواضروس الثاني، والوفد المرافق له، بعد انتهاء زيارة للبنان استغرقت ٤ أيام.