تشريح جثة فتاة منيا القمح المعتدى عليها من قبل مسجل دعارة

أصدرت نيابة منيا القمح بالشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بتشريح جثة فتاة منيا القمح المتعدي عليها من قبل عاطل ومسجل شقي خطر وسبق إتهامه في عدد من القضايا أخرهم قضية دعارة، بعد قيامه بالتعدي عليها بالضرب بشومة أثناء جمعها البامية بأرض زراعية.



كان بلاغ ورد لمركز شرطة منيا القمح، يفيد بتعدي عدد من أهالي كفر «عبدالنبي» على أحد الشباب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.



وتبين من التحريات أنه أثناء قيام فتاة تُدعى "شيماء.ن.ع" 20 عامًا، بجمع البامية من الأرض الزراعية الخاصة بهم، تربص بها المدعو "السيد.غ.ال.خ" 42 عامًا، مُسجل شقي خطر، سبق اتهامه في قضية دعارة حملت رقم 39350 جُنح منيا القمح، وقضى فيها عقوبة السجن لمدة سنة، وحاول التعدي عليها بالضرب لسرقة قرطها الذهبي، فاستغاثت الفتاة بعدد من الأهالي الذين قاموا بالتعدي على الشاب بمساعدة عدد من أقاربها حتى فارق الشاب الحياة في أيديهم.، ونقلت الفتاة لمستشفى "الأحرار" التعليمي، بمدينة الزقازيق لتلقي العلاج اللازم لكنها فارقت الحياة.