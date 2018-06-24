المشدد 10 سنوات لموظف حاول قتل 3 أشقاء بـ"الخرطوش" بسبب خلافات الجيرة بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار مختار ماضي، وعضوية المستشارين محمد محمد ناجي وحسام رشدي عمار، وسكرتارية نبيل شكري وأحمد نصر، اليوم الأحد، حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لموظف بالمعاش؛ لاتهامه في القضية رقم 33784 جنايات بلبيس لسنة 2015، بإصابة 3 أشقاء بطلقات خرطوش بسبب خلافات الجيرة بينهم بعزبة "الحصة".



واشارت أوراق القضية إلى أن مستشفى "بلبيس" المركزي، استقبلت "رامي عبدالعزيز سعد" وشقيقيه "محمد" و"عطوة" مُقيمين بعزبة "الحصة" التابعة لدائرة مركز الزقازيق، مصابين بطلقات خرطوش، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "محمد فتحي عبدالحميد" 40 سنة، موظف بالمعاش، بسبب خلافات سابقة بينه وبين المجني عليهم، وتم ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارًا بإحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.