استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة استشهاد شاب فلسطينى متأثرا بجروح أصيب بها الجمعة الماضى خلال مسيرات العودة بخان يونس.

وقال الناطق باسم الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة أن الشاب أسامة خليل أبو خاطر 29 عاما استشهد متأثرا بإصابته بالبطن برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مسيرة يوم الجمعة الماضية.

ويرتفع بذلك عدد الشهداء إلى 132 منذ 30 مارس الماضى على حدود قطاع غزة فيما زاد عدد الجرحى ليصل إلى 14800 جريح بينها 54 حالة إصابة نجم عنها بتر أعضاء.