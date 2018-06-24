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مقتل 1000 عنصر على الأقل من الحوثيين منذ بدء معركة تحرير الحديدة

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:57 ص
مقتل 1000 عنصر على الأقل من الحوثيين منذ بدء معركة تحرير الحديدة
قوات الجيش اليمنى
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أسماء العزب
 

أعلنت مصادر يمنية، صباح اليوم الأحد، مقتل ما لا يقل عن 1000 عنصر من ميليشيات الحوثي منذ بدء معركة تحرير الحديدة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.


وبدأت قوات المقاومة اليمنية المشتركة وقوات الجيش اليمني، معركة تحرير الحديدة من قبضة الحوثيين بغطاء من تحالف دعم الشرعية في اليمن.


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