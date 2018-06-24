مقتل 1000 عنصر على الأقل من الحوثيين منذ بدء معركة تحرير الحديدة

أعلنت مصادر يمنية، صباح اليوم الأحد، مقتل ما لا يقل عن 1000 عنصر من ميليشيات الحوثي منذ بدء معركة تحرير الحديدة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.



