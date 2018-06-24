توقيت مباراة كولومبيا وبولندا في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر





يستضيف ملعب "كازان أرينا" مباراة مصيرية وهامة بين كولومبيا وبولندا في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.





تلعب مباراة كولومبيا وبولندا، اليوم الأحد والموافق 24 يونيو 2018 وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة مكرمة، ومن المقرر أن يخوض المنتخبين لقاءاهما على ملعب "كازان أرينا".





خسر منتخب كولومبيا من اليابان بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى بينما خسرت بولندا من السنغال 1-2 في مفاجئة من العيار الثقيل.





ومن المنتظر أن تُذاع مباراة كولومبيا وبولندا مباشرةً على قناة "بي إن سبورت ماكس 2 و4" المشفرة، بجانب قناة "تي آر تي" التركية.





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