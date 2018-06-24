ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

توقيت مباراة كولومبيا وبولندا في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:55 ص
توقيت مباراة كولومبيا وبولندا في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
طباعة
مني العوضي
 

يستضيف ملعب "كازان أرينا" مباراة مصيرية وهامة بين كولومبيا وبولندا في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

تلعب مباراة كولومبيا وبولندا، اليوم الأحد والموافق 24 يونيو 2018 وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة مكرمة، ومن المقرر أن يخوض المنتخبين لقاءاهما على ملعب "كازان أرينا".

خسر منتخب كولومبيا من اليابان بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى بينما خسرت بولندا من السنغال 1-2 في مفاجئة من العيار الثقيل.

ومن المنتظر أن تُذاع مباراة كولومبيا وبولندا مباشرةً على قناة "بي إن سبورت ماكس 2 و4" المشفرة، بجانب قناة "تي آر تي" التركية.

تابع البث المباشر لمباريات كأس العالم عبرموقع الفجر الرياضي.
المزيد عن: كولومبيا وبولندا كولومبيا كاس العالم توقيت المباراة بولندا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
إنجلترا
-
x
14:00
-
بنما
اليابان
-
x
17:00
-
السنغال
بولندا
-
x
20:00
-
كولومبيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/24/2018 9:30:09 AM