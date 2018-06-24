تحديث جديد يصل إلى تطبيق ماسنجر للأطفال... تعرف على التفاصيل

جاء فيسبوك ماسنجر للأطفال في وقت مبكر من هذا العام، وتحديدًا في شهر فبراير من العام الحالي، ويهدف التطبيق إلى توفير تجربة أكثر أمانًا للأطفال الذين يبلغون 13 عامًا وأصغر، مع مشاركة أولياء الأمور بشكل أكبر في اتصالاتهم عبر الإنترنت، في موضوع آخر أعلن فريق عمل التطبيق عن إطلاقه لتحديث جديد حصل بدوره على عدد من الميزات التي تشجع على السلوك اللطيف.





وسيتعين على مستخدمي Messenger Kids (مع والديهم) الموافقة على تعهد Kids Messenger، الذي يذكر الأطفال بـ "كن لطيفًا، واحترم، وكن آمنًا، واستمتع"، بالإضافة إلى ذلك، تعمل فيسبوك على ما تسميه بعثات التقدير، والتي ستظهر في قسم مهام التطبيق إلى جانب البرامج التعليمية حول كيفية استخدام ميزات التطبيق المختلفة، وستقدم بعثات التقدير نصائح للأطفال حول كيفية إظهار التقدير والامتنان تجاه أصدقائهم وعائلاتهم.



