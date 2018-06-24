الخطوط الجوية السورية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا

رحب منير عصر وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية المؤقتة في مدينة البيضاء شرقي ليبيا بقرار وزارة النقل السورية عودة الخطوط الجوية السورية لاستئناف رحلاتها إلى ليبيا.

وقال عصر لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "نرحب بقرار وزير النقل السوري علي حمودة إعادة تشغيل الخطوط الجوية السورية إلى ليبيا، وهذه الخطوة هي دفعة مهمة لعجلة الاقتصاد في البلدين"​​​.

وأكد الوزير على "عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين"، معتبرا "عودة الخطوط، عودة للحياة بين سوريا وليبيا الأمر الذي سيكون له أثر واضح في الشارع السوري والليبي بوجود مصالح اقتصاديه واستثمارية للطرفين".

وأعلن مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في بنغازي مؤخرا عن استعداد بلاده للمشاركة في معرض دمشق الدولي في الفترة من 6 سبتمبر إلى 15 منه خلال دورته الـ60 المقبلة.