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مدرب نجوم المستقبل: الأهرام لن يتوج بالدوري

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:48 ص
مدرب نجوم المستقبل: الأهرام لن يتوج بالدوري
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أحمد عبدالحفيظ
 
قال عبد الظاهر السقا، لاعب المنتخب الوطني الأسبق ومدرب فريق نجوم المستقبل، إن فوز فريق الأهرام (الأسيوطي سابقا) بلقب الدوري الممتاز أمر صعب للغاية، لافتا إلى أن الأهلي والزمالك هما المؤهلان للفوز باللقب.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "المسألة ليست صرف أموال فقط، ولكن خبرات البطولة وكيفية التعامل مع المسابقة".

وأكمل: "لابد أن يكون هناك هدف طويل الأجل للفوز باللقب، ليس من المعقول أن يظهر الفريق سريعا ويفوز بالدوري".

وأردف: "بالتأكيد هذه التجربة ستفيد الكرة بشكل كبير، خصوصا وأن هذا الاستثمار سيشجع الكثيرين عن اتباع نفس الأمر مع بعض الأندية الأخرى".
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