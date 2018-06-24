مدرب نجوم المستقبل: هدفنا الاستثمار والبقاء في الدوري





قال عبد الظاهر السقا، لاعب المنتخب الوطني السابق ومدرب فريق نجوم المستقبل، إن تجربة فريق المستقبل مميزة بالنسبة له، لافتا إلى أن رئيس النادي كان واضحا مع الجهاز الفني وأكد لهم أن هدفه الأساسي الاستثمار في اللاعبين بجانب البقاء في الدوري.





وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "حاليا نحن في فترة الإعداد وفي مرحلة تكوين فريق وقوام مناسب للدوري الممتاز".





وأردف: "اللاعبين ملتزمين للغاية بشكل كبير، لكن ينقصهم فقط خبرات اللعب في الدوري الممتاز، لذلك تعاقدنا مع محمود فتح الله وحسام باولو، بجانب وجود أحمد سعد حارس الفريق".





وأشار إلى أنه من الوارد أن ينضم بعض لاعبي الأهلي والزمالك لفريق نجوم المستقبل، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية".



