عبد الظاهر السقا: مواجهة السعودية ديربي صعب.. وهذا رأيي في أزمة الفنانين





قال عبد الظاهر السقا، لاعب المنتخب الوطني الأسبق ومدرب فريق نجوم المستقبل، إن مباراة مصر والسعودية هى مواجهة ديربي بين فريقين كبيرين، لافتا إلى أن المنتخبين لديهم هدف واحد وهو ترك ذكرى طيبة في كأس العالم.





وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "المباراة صعبة وليست سهلة على الإطلاق، مباريات الديربي يعقبها أحداث تترتب على النتيجة".





وأكمل: "أتمنى أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بالفريقين، ولا يشوبها أي أحداث".





وأوضح: "مع الهزيمة تخرج كل المشكلات، الجماهير تلتف إلى أصغر شيء، اللاعبين يحصلوا على الخبرات من هذه المواقف".





وأردف: "الممثل هو شخص طبيعي يريد مساندة منتخب بلده ولا يلام على الإطلاق في تواجده بمعسكر المنتخب، ولكن الذي يلام هو من سمح بتواجده وغيره داخل المعسكر".





واستطرد: "أثناء الفوز يتغاضى الجميع عن أي مشكلات، وعلى اللاعبين التعامل مع كل المواقف بهدوء كبير واكتساب الخبرات".