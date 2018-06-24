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طلاب الثانوية العامة يراجعون الأحياء والرياضة التطبيقية وعلم النفس والاجتماع أمام اللجان بدمياط "صور"

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:37 ص
طلاب الثانوية العامة يراجعون الأحياء والرياضة التطبيقية وعلم النفس والاجتماع أمام اللجان بدمياط صور
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هند الشيال
 
حرص أولياء أمور طلبة الثانوية العامة بمحافظة دمياط، على التواجد صباح اليوم الأحد، أمام المدارس في عدد كبير من الإدارات التعليمية بدمياط؛ لإجراء المراجعة النهائية قبل الامتحانات مع الطلبة أمام المدارس، قبيل امتحانات مادتي الأحياء والرياضة التطبيقية وعلم النفس والاجتماع بفترة وجيزة.

يذكر أن محافظة دمياط بها 9636 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 30 لجنة امتحانية، من بينهم 3825 علمي علوم 2329 علمى رياضة و3482 أدبى، كما تم تجهيز 29 استراحة لاستقبال الملاحظين.
طلاب الثانوية العامة يراجعون الأحياء والرياضة التطبيقية وعلم النفس والاجتماع أمام اللجان بدمياط "صور"
طلاب الثانوية العامة يراجعون الأحياء والرياضة التطبيقية وعلم النفس والاجتماع أمام اللجان بدمياط "صور"
المزيد عن: وزارة التربية والتلعيم طلاب الثانويه رياضة امتحانات الثانوية الثانوية العامة التعليم التربية والتعليم
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