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طهران تمهل الاتحاد الأوروبي حتى نهاية الشهر الجاري

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:34 ص
طهران تمهل الاتحاد الأوروبي حتى نهاية الشهر الجاري
عباس عراقجي
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وكالات
 

أمهل رئيس الوفد الإيراني المفاوض الاتحاد الأوروبي حتى نهاية الشهر الجاري لتقديم مقترحاته للحفاظ على الاتفاق النووي مع طهران، تحت طائلة عودتها في النووي إلى ما قبل الاتفاق وأكثر.

 

وقال رئيس الوفد عباس عراقجي في تصريحات صحفية أمس السبت: "على الاتحاد الأوروبي أن يقدم حزمة مقترحات للبقاء في الاتفاق النووي حتى نهاية الشهر الجاري. وفي حال لم تتمكن أوروبا من تقديم حزمة مقترحات تحافظ على الاتفاق النووي فإن طهران ستعود إلى مرحلة ما قبل الاتفاق وأكثر".

 

ولفت عراقجي إلى أن الاتفاق النووي يعيش "ظروفا غير طبيعية ونسعى مع بقية الأطراف لإعادته إلى مساره الصحيح".

 

وكان عراقجي قد طالب في تصريحات سابقة في بروكسل دول (4+1) ببذل المزيد من التضحيات، نظرا لأن الاتفاق النووي بات يعيش حالة حرجة بعد انسحاب الولايات المتحدة، مرجحا أن تخرج طهران منه خلال الأسابيع القادمة.

 

يذكر أنه في الـ8 من مايو الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، واستئناف العمل بكافة العقوبات التي علقت نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، الأمر الذي أثار دهشة الدول الموقعة على الاتفاق والتي أصرت على البقاء في الاتفاق وتنفيذه بالكامل.

 

المزيد عن: نهاية الشهر الجاري عباس عراقجي طهران ايران الاتحاد الأوروبي
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