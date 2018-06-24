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حفتر: حفنة من المتشددين تسيطرعلى مصراتة

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:28 ص
حفتر: حفنة من المتشددين تسيطرعلى مصراتة
حفتر
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وكالات
 

طالب القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، أهالي مصراتة، بعدم السماح لمن سماهم بـ"حفنة من المتشددين والمتطرفين" بالإساءة إلى"سمعتها".

 

وأضاف حفتر في تصريحات نقلها موقع، بوابة أفريقيا الإخباري، أن"عشرات الآلاف من الأهالي، يؤيدون التيارات المدنية، وأن مسؤولية مواجهة التطرف تقع على عاتق عسكريي مصراتة".

 

وحول ملف مصالحة، قال حفتر إن "أهالي المدينة النازحون هم أصحاب القرار، فهم من عاشوا مأساة النزوح، ولن يتحدث الجيش نيابة عنهم لرفض مبادرة عودتهم أو قبولها".

 

ولفت إلى أن الجيش والأجهزة الأمنية المساندة له تخلق الأجواء الملائمة لتحقيق المصالحة الوطنية، لكن المسؤولية تقع على عاتق "المؤسسات المدنية" لتوفير باقي المتطلبات، ويرى أن ليس أمام الليبيين إلا "أن يتصالحوا مع أنفسهم" من أجل قيام الدولة.

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