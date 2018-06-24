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كوبر: أتحمل مسئولية خروج الفراعنة من مونديال روسيا

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:28 ص
كوبر: أتحمل مسئولية خروج الفراعنة من مونديال روسيا
منتخب مصر
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ريهام عبد المحسن
 

أكد هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، بأنه يتحمل مسئولية خسارة المنتخب لمباراتي أوروجواي وروسيا في بطولة كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.

 

وقال كوبر في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": " لو نبحث عن مخطئ عن عدم تأهل المنتخب لدور الستة عشر فأنا أتحمل المسئولية وكأس العالم معقد وكل المنافسين جيدين".

 

وأضاف: "عدم التأهل للبطولة لمدة 28 عاما من ضمن العوامل في عدم تأهلنا لدور الستة عشر واللاعبين كانوا يحتاجون للخبرات".

 

واختتم كوبر تصريحاته قائلاً: "مرت علينا 10 دقائق في مباراة روسيا فقد اللاعبون فيها التركيز حتى الحظ لم يقف بجانبنا وفقدنا السيطرة على مجريات المباراة وشعر اللاعبون بالضغط عليهم وهدف روسيا الأول عقد الأمور ومتفهم لطموح وآمال الجمهور المصري".

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