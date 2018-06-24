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تايلور سويفت تتألق بحفل "Reputation" بويمبلي (صور)

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:29 ص
تايلور سويفت تتألق بحفل Reputation بويمبلي (صور)
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أحمد جمال أحمد
 

أحيت النجمة تايلور سويفت حفلًا ضخمًا بالعاصمة الإنجليزية لندن بإستاد ويمبلي وبحضور عشرات الآلاف من جمهورها ببريطانيا.

ويأتي حفل سويفت بويمبلي، ضمن جولتها الفنية بأوروبا التي تروج خلالها لألبومها الجديد Reputation  الذي طرحته مطلع عام 2018 الجاري.

وكانت مفاجأة الحفل حضور المغني البريطاني روبي ويليامز وصعوده على المسرح للغناء بجانب تايلور، بعد أن أثار جدلًا واسعًا في فقرته الغنائية التي قدمها بافتتاح بطولة كأس العالم بروسيا 2018.


تايلور سويفت تتألق بحفل "Reputation" بويمبلي (صور)
تايلور سويفت تتألق بحفل "Reputation" بويمبلي (صور)
تايلور سويفت تتألق بحفل "Reputation" بويمبلي (صور)
تايلور سويفت تتألق بحفل "Reputation" بويمبلي (صور)
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