عصام كاريكا يتألق في حفله بالعجمي (صور)
الأحد 24/يونيو/2018 - 07:24 ص
عبدالحافظ حمدي
أحيا النجم عصام كاريكا حفلًا كبيرًا في العجمي بالإسكندرية، حيث تألق كاريكا بمجموعة كبيرة من الأغاني من بينها "مش كل يوم" و"ربنا يهده" و "ألف سلامة" و"عزيزة" و"رميو" و"يا فاطمة" و"عبد الرحيم القناوي" وغيرها.
واستمر حفل عصام كاريكا، حتى صباح اليوم التالى فى جو من السعادة والبهجة.
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