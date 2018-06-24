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عصام كاريكا يتألق في حفله بالعجمي (صور)

الأحد 24/يونيو/2018 - 07:24 ص
عصام كاريكا يتألق في حفله بالعجمي (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 

أحيا النجم عصام كاريكا حفلًا كبيرًا في العجمي بالإسكندرية، حيث تألق كاريكا بمجموعة كبيرة من الأغاني من بينها "مش كل يوم" و"ربنا يهده" و "ألف سلامة" و"عزيزة" و"رميو" و"يا فاطمة" و"عبد الرحيم القناوي" وغيرها.

واستمر حفل عصام كاريكا، حتى صباح اليوم التالى فى جو من السعادة والبهجة. 

عصام كاريكا يتألق في حفله بالعجمي (صور)
عصام كاريكا يتألق في حفله بالعجمي (صور)
عصام كاريكا يتألق في حفله بالعجمي (صور)
عصام كاريكا يتألق في حفله بالعجمي (صور)
عصام كاريكا يتألق في حفله بالعجمي (صور)
عصام كاريكا يتألق في حفله بالعجمي (صور)
عصام كاريكا يتألق في حفله بالعجمي (صور)
عصام كاريكا يتألق في حفله بالعجمي (صور)
عصام كاريكا يتألق في حفله بالعجمي (صور)
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