عصام كاريكا يتألق في حفله بالعجمي (صور)

"مش كل يوم" و"ربنا يهده" و "ألف سلامة" و"عزيزة" و"رميو" و"يا فاطمة" و"عبد الرحيم القناوي" وغيرها.





واستمر حفل عصام كاريكا، حتى صباح اليوم التالى فى جو من السعادة والبهجة.





أحيا النجم عصام كاريكا حفلًا كبيرًا في العجمي بالإسكندرية، حيث تألق كاريكا بمجموعة كبيرة من الأغاني من بينها