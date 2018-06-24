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ميليسا ماكارثي تبدأ تصوير "The Kitchen" ببروكلين (صور)

الأحد 24/يونيو/2018 - 07:15 ص
ميليسا ماكارثي تبدأ تصوير The Kitchen ببروكلين (صور)
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أحمد جمال أحمد
 

بدأت النجمة ميليسا ماكارثي تصوير المشاهد الأولى من فيلمها الكوميدي الجديد "The Kitchen" بأحد مواقع التصوير الخارجية بحي بروكلين الشهير بمدينة نيويورك.

وأبرز ما يميز فيلم ميليسا الجديد، كونه الخطوة السينمائية الأولى لنجمة التليفزيون إليزابيث موس التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدى الثلاث سنوات الأخر في مسلسلها "زا ميد".

ويشارك الثنائي ماكارثي وموس في بطولة الفيلم النجمة تيفاني هاديش، ومن المقرر طرحها مطلع 2019.


ميليسا ماكارثي تبدأ تصوير "The Kitchen" ببروكلين (صور)
ميليسا ماكارثي تبدأ تصوير "The Kitchen" ببروكلين (صور)
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