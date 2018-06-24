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أليك بالدوين يتحدى ميلانيا ترامب للظهور معه بحلقة "SNL"

الأحد 24/يونيو/2018 - 07:07 ص
أليك بالدوين يتحدى ميلانيا ترامب للظهور معه بحلقة SNL
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أحمد جمال أحمد
 

بعد ما أثارت جدلًا واسعًا بمعطف ظهرت به كتب عليه "أنا لا أكترث"، أصبحت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدفا للعديد من البرامج الساخرة بالولايات المتحدة وفي مقدمتها برنامج "ساتر داي نايت لايف"، الذي يعد الأبرز في انتقاد ترامب.

وفي خطوة جريئة من أشهر مقدمي البرنامج النجم أليك بالدوين، قام بتقديم دعوة تعتبر في باطنها تحدي، لزوجة ترامب للظهور بالبرنامج للتعليق على ما كانت تقصده من جملة لا أكترث على معطفها الأخضر.


ويعتبر أليك بالدوين أشهر من سخر من شخصية دونالد ترامب، لظهوره بها في عدد من الإسكتشات الكوميدية ببرنامجه الشهير.


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