المنتخبات العربية "ضيوف خُفاف" على مونديال روسيا (تقرير)

شهدت بطولة كأس العالم 2018 بروسيا فشل جماعي للمنتخبات العربية المشاركة في البطولة، حيثُ خرجوا جميعًا بعد الجولة الثانية من مرحلة المجموعات وحققوا نتائج غير مرضية لآمال وطموحات الجمهور العربي.

وشارك في تلك النسخة المثيرة والتي يطلق عليها البعض "بطولة الدقائق الأخيرة"، أربعة منتخبات عربية وهم؛ تونس ومصر والمغرب والسعودية.

فيما يلي يستعرض لكم "الفجر الرياضي" ما قدمته المنتخبات العربية خلال الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم:

- مصر × روسيا

على عكس أداء مصر أمام أوروجواي؛ قدم لاعبو المنتخب المصري أداء سيئا خلال شوطي مباراتهم ضد روسيا، فقد ارتكب خط دفاع الفراعنة أخطاء كارثية تسببت في دخول مرمى الشناوي ثلاثة أهداف ولكن الشيء الإيجابي في اللقاء هو تسجيل صلاح هدف من ركلة جزاء ليكسر عقدة مجدي عبد الغني بعد 28 عامًا.

- السعودية × أوروجواي

تحسن أداء المنتخب السعودي نسبيًا أمام أوروجواي بسبب بعض التغييرات التي أجراها المدرب بيزي في التشكيلة إلا أن لويس سواريز أحرز هدف اللقاء الوحيد وخطف الثلاث النقاط ليضمن صعود الأوروجواي بصحبة روسيا إلى دور الـ 16.

- المغرب × البرتغال

يعتبر المنتخب المغربي هو الأفضل بين المنتخبات العربية في المونديال ولكن من حظه السيء وقوعه في مجموعة الموت حسبما يطلق عليها البعض، فقد خسر من البرتغال بهدف نظيف أحرزه كريستيانو رونالدو ليشتعل الصراع في المجموعة على الصعود ما بين "البرتغال وإيران وأسبانيا" مع توديع الأسود للبطولة بشكل رسمي.

- تونس × بلجيكا

وقع لاعبو المنتخب التونسي في نفس الأخطاء التي ارتكبوها أمام إنجلترا في الجولة الأولى، فقد هزم نسور قرطاج بنتيجة ثقيلة من بلجيكا بخمسة أهداف مقابل هدفين سجلهما ديلان برون ووهبي الخزري، ليودع التوانسة البطولة ويتبقى لهم مباراة وحيدة ضد بنما.