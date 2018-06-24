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مروة ناجي تتألق في حفل ذكرى "وردة" بأوبرا إسكندرية ودمنهور (صور)

الأحد 24/يونيو/2018 - 06:59 ص
مروة ناجي تتألق في حفل ذكرى وردة بأوبرا إسكندرية ودمنهور (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 

أحيت المطربة مروة ناجي حفلين بمناسبة ذكرى الفنانة الكبيرة الراحلة "وردة" الجزائرية داخل مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية وأوبرا دمنهور بمشاركه فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الكبير صلاح غباشي فى حفل كبير كامل العدد وجاء ذلك بعد نجاح الحفل الأول الذى أقيم مؤخرًا بدار الأوبرا المصرية. 

وقامت مروة ناجي بغناء عدد من أشهر أغاني وردة الجزائريه منها "وحشتوني، ليالينا، في يوم وليلة، لعبه الأيام، يا أهل الهوى" وغيرها وسط اجواء من البهجة وتصفيق الجمهور

وفى نهايه الحفل قام الجمهور بإلتقاط الصور الفوتوغرافية والسيلفي معها داخل غرفتها الخاصة وسط أجواء من الفرحة.  

مروة ناجي تتألق في حفل ذكرى "وردة" بأوبرا إسكندرية ودمنهور (صور)
مروة ناجي تتألق في حفل ذكرى "وردة" بأوبرا إسكندرية ودمنهور (صور)
مروة ناجي تتألق في حفل ذكرى "وردة" بأوبرا إسكندرية ودمنهور (صور)
مروة ناجي تتألق في حفل ذكرى "وردة" بأوبرا إسكندرية ودمنهور (صور)
مروة ناجي تتألق في حفل ذكرى "وردة" بأوبرا إسكندرية ودمنهور (صور)
مروة ناجي تتألق في حفل ذكرى "وردة" بأوبرا إسكندرية ودمنهور (صور)
مروة ناجي تتألق في حفل ذكرى "وردة" بأوبرا إسكندرية ودمنهور (صور)
مروة ناجي تتألق في حفل ذكرى "وردة" بأوبرا إسكندرية ودمنهور (صور)
مروة ناجي تتألق في حفل ذكرى "وردة" بأوبرا إسكندرية ودمنهور (صور)
مروة ناجي تتألق في حفل ذكرى "وردة" بأوبرا إسكندرية ودمنهور (صور)
مروة ناجي تتألق في حفل ذكرى "وردة" بأوبرا إسكندرية ودمنهور (صور)
مروة ناجي تتألق في حفل ذكرى "وردة" بأوبرا إسكندرية ودمنهور (صور)
مروة ناجي تتألق في حفل ذكرى "وردة" بأوبرا إسكندرية ودمنهور (صور)
مروة ناجي تتألق في حفل ذكرى "وردة" بأوبرا إسكندرية ودمنهور (صور)
مروة ناجي تتألق في حفل ذكرى "وردة" بأوبرا إسكندرية ودمنهور (صور)
مروة ناجي تتألق في حفل ذكرى "وردة" بأوبرا إسكندرية ودمنهور (صور)
مروة ناجي تتألق في حفل ذكرى "وردة" بأوبرا إسكندرية ودمنهور (صور)
مروة ناجي تتألق في حفل ذكرى "وردة" بأوبرا إسكندرية ودمنهور (صور)
مروة ناجي تتألق في حفل ذكرى "وردة" بأوبرا إسكندرية ودمنهور (صور)
مروة ناجي تتألق في حفل ذكرى "وردة" بأوبرا إسكندرية ودمنهور (صور)
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