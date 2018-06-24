أول ظهور لنجل سيف علي خان وكارينا كابور في الحضانة
الأحد 24/يونيو/2018 - 06:48 ص
شيماء احمد
نشرت إحدى الصحف الهندية صورة لـ تيمور علي خان نجل النجم الهندي سيف علي خان والنجمة كارينا كابور خان، في الحضانة، حيث تعتبر أول صورة دراسية له.
تيمور دائمًا مايظهر بصحبة والديه أو المربية، ولأول مرة يظهر وهو في الحضانة في صورة تجمع كل الأطفال مع أولياء أمورهم، حيث بدت عليهم السعادة أثناء التصوير.
وأصبح تيمور منذ ولادته من عامين، حديث كل الصحف لدرجة أنه بات مثل النجوم تتم متابعة أخباره، وتحركاته، حتى ملابسه، وخاصة عندما يظهر برفقة ابنة عمته ناعومي كيمو.
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