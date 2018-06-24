أول ظهور لنجل سيف علي خان وكارينا كابور في الحضانة

تيمور دائمًا مايظهر بصحبة والديه أو المربية، ولأول مرة يظهر وهو في الحضانة في صورة تجمع كل الأطفال مع أولياء أمورهم، حيث بدت عليهم السعادة أثناء التصوير.





وأصبح تيمور منذ ولادته من عامين، حديث كل الصحف لدرجة أنه بات مثل النجوم تتم متابعة أخباره، وتحركاته، حتى ملابسه، وخاصة عندما يظهر برفقة ابنة عمته ناعومي كيمو.







