أشهر محرك بحث بالعالم يحتفي بميلاد النحاتة اللبنانية سلوى روضة شقير





- في 1950، كانت ضمن مجموعة المبادرة من الفنانين العرب في حضور صالة "الحقائق الجديدة" بباريس.





- في عام 1950 أقامت معرض منفرد في صالة عرض "كوليت أليندز" والذي لقى ترحاب في باريس أكثر منه ببيروت، وفي 1959 بدأت في التركيز على النحت والذى أصبح محور تركيزها في 1962.





- في 1963، منحت جائزة المجلس المحلي للسياحة لعملها تمثال من الحجر لموقع عام في بيروت.





- في 1974، جمعية الفنانيين اللبنانيين كانت الراعي للمعرض الذي أقيم على شرفها في المجلس المحلي للسياحة في بيروت وفي 1985، حازت على جائزة تقديرية من الاتحاد العام للعرب الفنانين.





- في 1988، حازت على ميدالية من الحكومة اللبنانية، وفي 2011 اقيم على شرفها معرض، أعده صلاح بركات والذي عرض في مركز العرض ببيروت في 2011.





- تعد أعمال شقير تعد من أبرز الأمثلة لروح خصائص الفن التجريدي لفن الإبصار العربي، والذي مجرد من رقابة الطبيعة و مستوحى كلية من الفن الهندسي.





- في 2014، تسلمت شقير دكتوراه تشريفية من الجامعة الأمريكية ببيروت وأتمت عامها المئة في يونيو 2016.



