رانبير كابور يؤكد علاقته العاطفية بـ عليا بهات

أكد النجم الهندي رانبير كابور علاقته العاطفية بالنجمة عليا بهات، في لقاء مع إحدى المجلات، حيث قال أنه يواعدها ولا يريد التحدث أكثر من ذلك.

وأكد رانبير، أنه لايريد الدخول في تفاصيل شخصية لأن علاقته بعليا مازالت حديثة، ويتمنى أن يقدر الجميع ذلك ولايتحدثون كثيرًا في الأمر.





وشوهد رانبير وعليا، أثناء خروجهما بالأمس، من إحدى المطاعم، كما قاموا بزيارة النجم سانجاي دوت في منزله معًا، ويتم مشاهدتهم يترددان على أماكن كثيرة مع بعضهما.





وقد بدأت علاقة رانبير وعليا أثناء تصوير فيلم "Brahmastra" في بلغاريا، وهو من إخراج أيان موخرجي ويشارك في البطولة النجم أميتاب باتشان، وتفي التقارير بأنه من المرجح أن يتزوج الثنائي بحلول عام 2020.





وكان رانبير، قد ارتبط بشكل رسمي بالنجمات ديبيكا بادكون وكاترينا كيف، فيما كانت عليا على علاقة بالنجم سيدارت مالهوترا.







