تعرف على مباريات الجولة الثالثة من كأس العالم

اختتمت منافسات الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم، واتضحت ملامح بعض المجموعات، بصعود الأول والثاني إلى الدور الـ16 من البطولة المقامة في روسيا بالفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبل.

وتقام مباريات الجولة الثالثة في نفس التوقيت حسب تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منعًا للتلاعب بالنتائج.

ويرصد "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الجولة الثالثة بمنافسات المونديال حسب توقيت القاهرة من خلال التقرير الآتي:_

"المجموعة الأولى"

تأكدت هوية الصاعدين من المجموعة الأولى حيث صعد الأوروجواي، وروسيا بعد حصدهما لـ6 نقاط من فوزين متتاليين، وخروج مصر والسعودية من المنافسات.

روسيا_ الأوروجواي، الإثنين في الرابعة عصرًا.

مصر_ السعودية، الإثنين في الرابعة عصرًا.

"المجموعة الثانية"

تأكد خروج المنتخب المغربي من البطولة بعد تلقيه هزيمتين فيما لم يتحدد الصاعدين من المجموعة بشكل رسمي وتحسم في تلك الجولة.

إيران_ البرتغال، الإثنين في الثامنة مساءًا.

إسبانيا_ المغرب، الإثنين في الثامنة مساءًا.

"المجموعة الثالثة"

نجح المنتخب الفرنسي، ف الصعود للدور المقبل بعد نجاحه في حصد 6 نقاط من مباراتين، فيما لم يتحدد صاحب البطاقة الثانية بين استراليا والدنمارك، بعد خروج بيرو عقب تلقيه هزيمتين.

الدنمارك_ فرنسا، الثلاثاء في الرابعة عصرًا.

استراليا_ بيرو، الثلاثاء في الرابعة عصرًا.

"المجموعة الرابعة"

استطاع المنتخب الكرواتي، في حسم بطاقة التأهل متصدرًا بعد فوزين متتاليين، فيما لم تحسم البطاقة الثانية بين نيجيريا، والأرجنتين، وأيسلندا.

نيجيريا_ الأرجنتين، الثلاثاء في الثامنة مساءًا.

أيسلندا_ كرواتيا، الثلاثاء في الثامنة مساءًا.

"المجموعة الخامسة"

لم يتم حسم المتأهل في تلك المجموعة، ولكن تأكد خروج المنتخب الكوري بغض النظر عن مباراته الأخيرة بعد تلقيه هزيمتين متتاليين.

كوريا الجنوبية_ ألمانيا، الأربعاء في الرابعة عصرًا.

السويد_ المكسيك، الأربعاء في الرابعة عصرًا.

"المجموعة السادسة"

لم تحسم بطاقات التأهل في تلك المجموعة وتؤجل للجولة الأخيرة، فيما تأكد خروج المنتخب الكوستاريكي، بعد تلقيه هزيمتين في المجموعة.

صربيا_ البرازيل، الأربعاء في الثامنة مساءًا.

سويسرا_ كوستاريكا، الأربعاء في الثامنة مساءًا.

"المجموعة السابعة"

اليابان_ بولندا، الخميس في الرابعة عصرًا.

كولومبيا_ السنغال، الخميس في الرابعة عصرًا.

"المجموعة الثامنة"

انجلترا_ بلجيكا، الخميس في الثامنة مساءًا.

تونس_ بنما، الخميس في الثامنة مساءًا.