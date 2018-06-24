بريابريانكا تشوبرا وحبيبها جوناس في الهند.. والسبب ! (صور)

ظهرت النجمة الهندية بريانكا تشوبرا، بصحبة حبيبها النجم الأمريكي نيك جوناس، فور وصولهما مطار مومباي، حيث صعد الثنائي للسيارة دون التحدث مع أحد.

ووفقًا للتقارير فإن نيك في الهند من أجل احتفال بريانكا بمنزلها الجديد المطل على البحر والذي يتكون من 15 غرفة، وليقابل والدتها وعائلتها وأصدقائها المقربين.





فيما ظهرت ليلة أمس معه أثناء خروجهما من شقتها، وهي ترتدي ثوبًا أزرق اللون، مع ماكياج هادئ، وإرتدى جوناس قميص باللون الأبيض.





وكانت بريانكا قد حضرت زفاف ابن عم جوناس من أسبوعين في نيو جيرسي، وقد شوهدت تتقاسم الضحك مع عائلته، وظهر تقاربهما لغاية، مع أن نيك يصغرها بـ 10 سنوات.







