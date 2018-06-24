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الان Bein sports .. مشاهدة مباراة كولومبيا ضد بولندا بث مباشر

الأحد 24/يونيو/2018 - 05:08 ص
الان Bein sports .. مشاهدة مباراة كولومبيا ضد بولندا بث مباشر
كولومبيا وبولندا
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الفجر الرياضي
 

 

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معلومات عن مشاهدة بولندا وكولومبيا اليوم بولندا Vs كولمبيا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن ماكس 1,2، الملعب : استاد کازان أرينا، المعلقين : يوسف سيف (بي إن ماكس 1) + أحمد الطيب (بي إن ماكس 2) + محمد بركات (بي إن 4k).

 

موعد مشاهدة بولندا وكولومبيا يوتيوب مباراة بولندا وكولومبيا في تمام الـ 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 8:00 مساءاً بتوقيت مصر، بين ماتش مشاهدة مباراة بولندا وكولومبيا مباشر لايف بولندا وكولومبيا بث حي اليوم 24-06-2018 كأس العالم 2018، كورة ستار مشاهدة بولندا وكولومبيا اليوم.

 

شاهد البث المباشر مباراة بولندا وكولومبيا لايف من هنا..

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