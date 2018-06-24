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رئيس "حماية المستهلك": فوجئت بانخفاض الأسعار في سوق العبور بعد العيد

الأحد 24/يونيو/2018 - 05:01 ص
رئيس حماية المستهلك: فوجئت بانخفاض الأسعار في سوق العبور بعد العيد
اللواء راضي عبدالمعطي
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نعيم يوسف
 
قال اللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه فوجئ بانخفاض أسعار السلع في سوق العبور، بعد عيد الفطر، معقبا: "كانت مفاجأة بالنسبة ليا".

وأضاف "عبدالمعطي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه رشا نبيل، السبت، أنه ينصح كل مجموعة في بناية سكنية أو عمارة، أن يجتمعوا معا، ويذهب أحدهم لشراء احتياجاتهم من هناك، بفارق 50%، لافتا إلى أن هذا الأمر ثقافة.

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن مؤشر السعر بعد العيد، أقل في الخضار والفاكهة، لافتا إلى أن السلع موجودة والأسعار منخفضة جدا و"الفرق شاسع".
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