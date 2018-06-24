الولايات المتحدة تتخلى عن دعمها لقوات المعارضة جنوب سوريا

أبلغت الولايات المتحدة فصائل المعارضة السوريين أنهم لا ينبغي أن يتوقعوا دعم الجيش لمساعدتهم في مقاومة هجوم حكومي تدعمه روسيا لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من سوريا على الحدود مع الأردن ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.





جاء ذلك في رسالة بعثت بها واشنطن لرؤساء جماعات الجيش السوري الحر، والتي رأتها رويترز، إن الحكومة الأمريكية أرادت أن توضح أنه يجب ألا تبني قراراتك على افتراض أو توقع تدخل عسكري بواسطتنا".





وكانت الولايات المتحدة قد حذرت في وقت سابق الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه الروس من أن أي انتهاكات بالمنطقة وافقت عليها الولايات المتحدة وروسيا العام الماضي سيكون لها "تداعيات خطيرة" وتعهدت باتخاذ "إجراءات صارمة ومناسبة".





كما أخبرت الرسالة الأمريكية المتمردين أنهم تركوا لهم وحدهم لاتخاذ القرار الصحيح حول كيفية مواجهة الحملة العسكرية للجيش السوري على أساس ما رأوه أنه أفضل لأنفسهم ولشعوبهم.





واضافت الرسالة "نحن في حكومة الولايات المتحدة نفهم الظروف الصعبة التي تواجهونها ومازلنا ننصح الروس والنظام السوري بعدم اتخاذ إجراء عسكري يخالف المنطقة".