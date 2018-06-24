الان.. مشاهدة مباراة السنغال واليابان بث مباشر

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معلومات عن مشاهدة اليابان والسنغال اليوم اليابان Vs السنغال، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن سبورت (المفتوحة) + بي إن ماكس 1,2، الملعب : إكاتيريتبيرغ أرينا، المعلقين : رؤوف خليف (بي إن ماكس 2) + جواد بدة (بي إن ماكس 1) + سوار الذهاب (بي إن 4k) .

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