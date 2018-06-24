رابط مشاهدة انجلترا وبنما مباشر اليوم اون لاين انجلترا وبنما 24-6-2018 في كأس العالم 2018

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معلومات عن مشاهدة انجلترا وبنما اليوم إنجلترا Vs بنما، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن ماكس 1,2، الملعب : ملعب نيزني نوفغورود، المعلقين : عصام الشوالي (بي إن ماكس 1) + خليل البلوشي (بي إن ماكس 2) + محمد الكواليني (بي إن 4k).

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