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صاحبة مشروع قانون الغارمات: "ليسوا مجرمين"

الأحد 24/يونيو/2018 - 04:39 ص
صاحبة مشروع قانون الغارمات: ليسوا مجرمين
النائبة إليزابيث شاكر
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نعيم يوسف
 
قالت إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بمشروع قانون عن أحكام خاصة للغارمين والغارمات، مؤكدة أن الفكر العقابي أصبح لا يتماشى مع التقدم.

وتابعت "شاكر"، في تصريحات تلفزيونية، السبت، أنه في مشروع القانون يتم استبدال السجن أو الحبس، بخدمة عامة تفيد الدولة.

وشددت على أن هؤلاء ليسوا بمجرمين ولكن الظروف اضطرتهم، ولذلك تم في مشروع القانون استبدال ذلك بمنفعة عامة، لتسديد ديونهم منه.
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