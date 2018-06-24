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وفد إيطالي لمتابعة الانتخابات التركية

الأحد 24/يونيو/2018 - 04:37 ص
وفد إيطالي لمتابعة الانتخابات التركية
الإنتخابات التركية
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أحمد ثابت
 

وصل وفد إيطالي إلى تركيا لمراقبة الانتخابات واستجاب الوفد للنداء الذي قدمه الحزب الديمقراطي الشعبي من أجل متابعة الانتخابات الحساسة والحاسمة.


يتألف وفد المراقبين من محامين وقضاة من الفريق القانوني في إيطاليا ورابطة الحقوقيين الديمقراطيين ونقابة كوباس النقابية ومجموعة من الصحفيين.


الجدير بالذكر أن المراقبون الدوليون سيقومون بمتابعة الانتخابات في مدن آمد (ديار بكر) وفان، حيث سيشاركون في مراقبة انتظام عمليات الاقتراع.


في تصريح قبل مغادرة إيطاليا، قال أعضاء الوفد إن "أعمال العنف والغزو في أراضي جنوب شرق تركيا ، التي تنفذها القوات المسلحة وشرطة الحكومة التركية في المدن التي يعيش فيها غالبية السكان الأكراد، خلال الفترة التي أعقبت انتخابات تشرين الثاني / نوفمبر 2015 وبعدها ، تم توثيقها على نطاق واسع من قبل الصحافة الدولية".

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