حصاد المونديال - بلجيكا تقسو على نسور قرطاج والمكسيك تعبر من بوابة كوريا.. وألمانيا تعود للمنافسة

انتهت مباريات اليوم العاشر من كأس العالم، والمقام حاليًا على الأراضي الروسية، حيث تعرض المنتخب التونسي لهزيمة قاسية أمام نظيره البلجيكي, وتغلب المنتخب المكسيكي على نظيره الكوري الجنوبي, وفاز المنتخب الألماني على نظيره المكسيكي.

أبرز أرقام وأحداث المباريات يستعرضها لكم " الفجر الرياضي " فيما يلي:

بلجيكا وتونس:

تغلب المنتخب البلجيكي في انتصار تاريخي على نظيره التونسي بخمسة أهداف مقابل هدفين, انتصار تاريخي صعد ببلجيكا لدور ال16 وأقصى تونس من البطولة, افتتح التسجيل مبكرًا للشياطين الحمر في الدقيقة ال6 من نقطة الجزاء نجم الفريق إدين هازارد, وعزز التقدم في الدقيقة ال16 النجم روميلو لوكاكو, وعادت آمال المنتخب التونسي في المباراة بعد تقليص النتيجة في الدقيقة ال18 عن طريق اللاعب ديلان برون, واستغل لوكاكو الأخطاء الدفاعية في صفوف المنتخب التونسي ليسجل الهدف الثالث لبلجيكا في الدقيقة ال3 من الوقت بدل الضائع لشوط المباراة الأول, استمرارًا لمسلسل الأخطاء الدفاعية عاد إيدن هازارد من جديد ليسجل هدف فريقه الرابع في الدقيقة ال51, وظلت المباراة هادئة إلى دقائقها الأخيرة وبعد محاولات عديدة سجل هدف الهدف الخامس للمنتخب البلجيكي اللاعب ميتشي باتشواي في الدقيقة ال90, وقلص النتيجة لاعب المنتخب التونسي وهبي الخزري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لشوط المباراة الثاني, روميلو لوكاكو أصبح أول لاعب بلجيكي يسجل 4 أهداف في نسخة واحدة من كأس العالم في التاريخ, وتجاوز لوكاكو برصيد (7 أهداف) نجم المنتخب البلجيكي السابق يان كوليمانس الذي سجل (6) في البطولات الكبرى (كأس العالم واليورو), وأصبح الهداف التاريخي للمنتخب البلجيكي لوكاكو متقاسمًا صدارة هدافي المونديال مع البرتغالي كريستيانو رونالد برصيد (4 أهداف).

كوريا الجنوبية والمكسيك:

تغلب المنتخب المكسيكي على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين لهدف, انتصار صعد بالمكسيك لدور ال16 وأقصى كوريا الجنوبية من البطولة, افتتح التسجيل في الدقيقة ال26 للمنتخب المكسيكي اللاعب كارلوس فيلا, وعزز النتيجة في شوط المباراة الثاني نجم الفريق خافير هيرنانديز (تشيشاريتو) في الدقيقة ال66, وقلص الفارق للمنتخب الكوري الجنوبي نجم الفريق سون هيونج مين في الدقيقة ال3 من الوقت بدل الضائع, وبهدفه في المباراة عادل تشيشاريتو اللاعب لويس هيرنانديز في صدارة هدافي المكسيك في تاريخ المونديال برصيد 4 أهداف, وأصبح ثالث لاعب مكسيكي يسجل في 3 نسخ من كأس العالم بعد كواوتيموك بلانكو ورافاييل ماركيز, وعزز تشيشاريتو صدارته في ترتيب هدافي المكسيك في التاريخ برصيد 50 هدفا.

ألمانيا والمكسيك:

تغلب المنتخب الألماني على نظيره السويدي بصعوبة في دقائق المباراة الأخيرة, مباراة طُرد فيها المدافع الألماني جيروم بواتينج والذي صعب المهمة على المانشافت الألماني, وتقدم المنتخب السويدي في الدقيقة ال32 عن طريق اللاعب أولا تويفونين وحافظ المنتخب السويدي على التقدم حتى نهاية شوط المباراة الأول الذي استحوذ على الكرة بنسبة 75%, مع بداية الشوط الثاني تعادل سريعًا للماكينات الألمانية من تسديدته الأولى في تاريخ كأس العالم نجم الفريق ماركو رويس, واستمرت المحاولات الألمانية الخطيرة طوال شوط المباراة الثاني حتى تقدم للألمان نجم الفريق اللاعب توني كروس من جملة رائعة نفذها اللاعب في كرة ثابتة بمشاركة نجم الفريق ماركو رويس, ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى 3 نقاط لينعش آماله في المنافسة.