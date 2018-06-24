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المعارضة التركية تناشد أنصارها لحماية أصواتهم من جهود أردوغان لسرقة الانتخابات

الأحد 24/يونيو/2018 - 04:39 ص
المعارضة التركية تناشد أنصارها لحماية أصواتهم من جهود أردوغان لسرقة الانتخابات
تركيا
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أحمد ثابت
 

دعت المعارضة التركية أنصارها إلى بذل الجهود لحماية التصويت في انتخابات الأحد وسط مخاوف من أن مؤيدي رجب طيب أردوغان سيحاولون التلاعب بالنتيجة من أجل إبقاء الرئيس التركي في السلطة.


سيذهب ملايين الأتراك إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد ، ويقرروا ما إذا كانوا سيسمحون لأردوغان بمواصلة حكمه لمدة 15 سنة كزعيم تركي والحفاظ على أغلبية حزبه في البرلمان.


الجدير بالذكر أن أردوغان يحظي بشعبية واسعة في استطلاعات الرأي، لكن ليس من الواضح ما إذا كان سيحصل على نسبة الـ 50 في المائة التي يحتاجها لتجنب إجراء انتخابات مباشرة ضد مهرام إينس، زعيم حزب الشعب الجمهوري من يسار الوسط.

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