نجم الزمالك السابق: "الحضري لو هدد الجهاز الفني يبقى ميلعبش"

تحدث طارق مصطفى، نجم الزمالك السابق المدير الفني الحالي لنادي سريع وادي زام المغربي، عن أزمة عصام الحضري الأخيرة ومشكلته مع الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وقال طارق مصطفى، خلال حديثه لبرنامج "ملعب الشريف" عبر فضائية "ltc": "لو بالفعل عصام الحضري هدد الجهاز الفني فالأفضل ميلعبش".

وتابع: "لو الحضري هدد الجهاز الفني قد ألعب بشريف إكرامي في حالة إصابة محمد الشناوي".

وأردف: "لكن لو هذا الأمر لم يحدث فالأفضل مشاركة الحضري أمام السعودية لما يمتلكه من خبرات وشخصية قيادية فمشاركته أمر طبيعي".

كما تحدث نجم الزمالك السابق عن المباراة المقبلة للفراعنة في المونديال، وأشار إلى أن كوبر يجب عليه وضع سيناريوهات لمباراة السعودية.