عاجل.. نقيب الممثلين عن أزمة المنتخب: "والله ما دخلنا غرف اللاعيبة" (فيديو)

علق الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، على الهجوم الحاد من الجمهور على ذهاب الفنانين إلى روسيا لتشجيع منتخب مصر في مباراته أمام المنتخب الروسي.

وقال أشرف زكي، خلال تصريحات هاتفية له مع برنامج "ملعب الشريف" المذاع عبر فضائية "ltc": "تعرضنا لظلم كبير من الجمهور لكن ذلك قد يكون تعبير عن غضبهم بسبب نتيجة المباراة".

وتابع: "في الحقيقة لم نذهب لفندق اللاعبين ولم نلتق بهم، أو حتى دخلنا غرفهم ولا أعلم شيء عن الصور التي تم تداولها على السوشيال ميديا".

وأردف: "أعتقد أن هذه الصور كانت في مطار القاهرة والحقيقة أن ماجد المصري لم يسافر إلى روسيا، وصورة التورتة التي تم تداولها وجدناها في أحد الفنادق خصيصا لمنتخب مصر وياسمين عبد العزيز التي تم توجيه شتائم لها فزوجها في الأساس راعي رسمي للمنتخب ودافع أموال كثيرة".

كما واصل حديثه: "ذهبنا للمنتخب في روسيا من أجل الدعاء له ودعمه وتشجيعه لكننا تعرضنا للظلم من الجمهور وكنا فقط عشر أشخاص".

وأكمل: " لم نستمر لمباراة السعودية لأننا اتفقنا مع الشركة الراعية على مباراة واحدة وبعدين إحنا كان وشنا نحس على المنتخب".