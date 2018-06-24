هكذا هنأت أنغام السعوديات بتفعيل قرار قيادتهن للسيارات (صورة)
الأحد 24/يونيو/2018 - 03:45 ص
الفجر الفني
هنأت المطربة أنغام، المرأة السعودية ببدء تفعيل قرار السماح لها بقيادة السيارة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات "تويتر".
وشاركت أنغام، صورة لإحدى السيدات وهي تقود سيارتها معلقة: "سوقي كلنا معك، قدها وقدود يا بنت المملكة.. مبروك".
#سوقي_كلنا_معك قدها وقدود يا بنت المملكه مبروووووك 💪🏻 pic.twitter.com/DpR0HxEO27— Angham (@Angham) ٢٤ يونيو ٢٠١٨
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