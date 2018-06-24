هكذا هنأت أنغام السعوديات بتفعيل قرار قيادتهن للسيارات (صورة)





هنأت المطربة أنغام، المرأة السعودية ببدء تفعيل قرار السماح لها بقيادة السيارة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات "تويتر".









وشاركت أنغام، صورة لإحدى السيدات وهي تقود سيارتها معلقة: "سوقي كلنا معك، قدها وقدود يا بنت المملكة.. مبروك".



