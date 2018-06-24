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هكذا هنأت أنغام السعوديات بتفعيل قرار قيادتهن للسيارات (صورة)

الأحد 24/يونيو/2018 - 03:45 ص
هكذا هنأت أنغام السعوديات بتفعيل قرار قيادتهن للسيارات (صورة)
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الفجر الفني
 

هنأت المطربة أنغام، المرأة السعودية ببدء تفعيل قرار السماح لها بقيادة السيارة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات "تويتر".


وشاركت أنغام، صورة لإحدى السيدات وهي تقود سيارتها معلقة: "سوقي كلنا معك، قدها وقدود يا بنت المملكة.. مبروك".  

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