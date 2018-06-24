مواعيد اختبارات اللياقة البدنية لحكام الدرجة الأولى
الأحد 24/يونيو/2018 - 03:43 ص
كيرلس مدحت
صرح الدكتور عزب حجاج مدير لجنة الحكام الرئيسية، أن اللجنة برئاسة الكابتن عصام عبد الفتاح أعلنت مواعيد اختبار اللياقة البدنية لحكام ومساعدي الدرجة الأولى، والتي جاءت كالتالي:
الأحد ٢٤ يونيو: الدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم وبني
سويف
الثلاثاء ٢٦ يونيو: القاهرة والقليوبية
الأربعاء٢٧ يونيو: أسوان والأقصر وقنا والبحر الأحمر والوادي
الجديد وسوهاج وأسيوط والمنيا.
الخميس ٢٨ يونيو: الاسكندرية والجيزة والبحيرة ومطروح والغربية
ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات في تمام الثامنة مساء بجهاز
الرياضة العسكري بالقاهرة.