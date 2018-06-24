مواعيد اختبارات اللياقة البدنية لحكام الدرجة الأولى

صرح الدكتور عزب حجاج مدير لجنة الحكام الرئيسية، أن اللجنة برئاسة الكابتن عصام عبد الفتاح أعلنت مواعيد اختبار اللياقة البدنية لحكام ومساعدي الدرجة الأولى، والتي جاءت كالتالي:

الأحد ٢٤ يونيو: الدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم وبني سويف

الثلاثاء ٢٦ يونيو: القاهرة والقليوبية

الأربعاء٢٧ يونيو: أسوان والأقصر وقنا والبحر الأحمر والوادي الجديد وسوهاج وأسيوط والمنيا.

الخميس ٢٨ يونيو: الاسكندرية والجيزة والبحيرة ومطروح والغربية

ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات في تمام الثامنة مساء بجهاز الرياضة العسكري بالقاهرة.