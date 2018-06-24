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مواعيد اختبارات اللياقة البدنية لحكام الدرجة الأولى

الأحد 24/يونيو/2018 - 03:43 ص
مواعيد اختبارات اللياقة البدنية لحكام الدرجة الأولى
عصام عبد الفتاح
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كيرلس مدحت
 

صرح الدكتور عزب حجاج مدير لجنة الحكام الرئيسية، أن اللجنة برئاسة الكابتن عصام عبد الفتاح أعلنت مواعيد اختبار اللياقة البدنية لحكام ومساعدي الدرجة الأولى، والتي جاءت كالتالي:

 

الأحد ٢٤ يونيو: الدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم وبني سويف

الثلاثاء ٢٦ يونيو: القاهرة والقليوبية

الأربعاء٢٧ يونيو: أسوان والأقصر وقنا والبحر الأحمر والوادي الجديد وسوهاج وأسيوط والمنيا.

الخميس ٢٨ يونيو: الاسكندرية والجيزة والبحيرة ومطروح والغربية

 

ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات في تمام الثامنة مساء بجهاز الرياضة العسكري بالقاهرة.

 

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