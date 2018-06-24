نجم الأهلي السابق يهاجم كوبر بسبب هذا اللاعب

انتقد ربيع ياسين، نجم النادي الأهلي السابق، اختيارات الأرجنتيني هيكتور كوبر لقائمة منتخب مصر المشاركة في مونديال روسيا.

وقال ياسين، خلال تصريحات له مع برنامج "ملعب الشريف" المذاع عبر فضائية "ltc": "هيكتور كوبر يختار المحترفين حتى ولو مستواهم سيء، هناك ١٤ لاعب لديه إصرار كبير على ضمهم كان الأفضل تجديد العناصر واختيار لاعبين شباب بعد تصفيات كأس العالم".

وتابع: "يوجد عدد من اللاعبين لم يضمهم بدون سبب واضح مثل حسين الشحات وأحمد جمعة كان يجب عليه تجديد دماء المنتخب بعد تصفيات المونديال".

وأردف: "كان يجب عليه توفير البديل المناسب لعبد الله السعيد ومحمد النني وأحمد فتحي لكنه يثق في مجموعة لاعبين اختارهم وسافر بهم".