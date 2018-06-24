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مدرب دجلة يطلب تدعيم صفوفه

الأحد 24/يونيو/2018 - 03:13 ص
مدرب دجلة يطلب تدعيم صفوفه
جونيس
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محمد الصو
 

 

طالب اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، مسؤولي ناديه برئاسة ماجد سامي، بضرورة سرعة تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وكان جونياس تحدث إلى علاء نور المدير التنفيذي للشركة، وحثه على ضرورة حسم الصفقات المنتظر التعاقد معها للانضمام إلى معسكر الغزلان استعدادًا للموسم الجديد.

 

واشترط تاكيس تدعيم حراسة المرمى، وخط وسط دفاعه، بالإضافة للتعاقد مع مهاجم أجنبي قوي بجانب السنغالي نداي مهاجم الفريق، من أجل تحقيق أهدافه بالموسم المقبل.

 

وكان دجلة أعلن عن تعيين اليوناني جونياس تاكيس مديرًا فنيًا للنادي، الشهر الماضي عقب استقالة طارق العشري المدير الفني السابق من منصبه.

 

ويستعد دجلة لخوض معسكر مغلق بالعين السخنة يوم الإثنين المقبل استعدادًا لمنافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجديد.

 

المزيد عن: وادي دجلة رياضة جونيس تدعيم الصفوف الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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