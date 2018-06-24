بهذه الطريقة أحيا جوجل ذكرى ميلاد الفنانة اللبنانية الراحلة سلوى روضة شقير
الأحد 24/يونيو/2018 - 02:59 ص
الفجر الفني
يحتفل محرك البحث الأشهر عالميًا "جوجل" بعيد ميلاد الفنانة التجريدية سلوى رضوى شقير من خلال عرض لعدد من أعمالها الفنية.
سلوى روضة شقير ولدت في 24 يوليو، ببيروت 1916، وهي فنانة ورسامة لبنانية الجنسية.
كانت الراحلة أول فنانة تجريدية بلبنان، على الرغم من عدم بيع أي من أعمالها حتى 1962.
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