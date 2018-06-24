"سيرفيس القاهرة": تم حساب زيادة التعريفة حسابا دقيقا وفقا لطول الرحلة



وتابع "جمجوم"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى، بالتلفزيون المصري، وتقدمه رشا نبيل، السبت، أن الرحلات الصغيرة التي تصل إلى 15 كيلو متر، وصلت إلى 50 قرش، وأكثر من 55 كيلومتر، وصلت إلى 1.5 جنيه.



وأوضح المدير التنفيذى لمشروع سيرفيس القاهرة، أنه تم قياس المسافات، وحسابها، ويتم إعلان التعريفة في المواقف والمحطات، والشق الأخر هو الشق الرقابي، ويوجد أرقام معلنة لشكاوى مجلس الوزراء، والرقابة الإدارية ومرور القاهرة، ويمكن إبلاغها عندما يقوم السائق بتجزئة خط السير، وتحميل الخط على أكثر من مرة.

قال اللواء عمرو جمجوم المدير التنفيذى لمشروع سيرفيس القاهرة، إنه منذ اليوم الأول لزيادة أسعار المحروقات، تم حساب زيادة التعريفة حسابا دقيقا وفقا لطول الرحلة، لافتا إلى أن لتر السولار يسير المركبة حوالي 6 كيلومتر، ويتم تقسيمه على 16 راكبًا.