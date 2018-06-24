المقاولون العرب يستعين بخبير تغذية

قرر مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، تعين الدكتور عمر جلال أخصائي التغذية، ضمن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال منافسات الموسم المقبل.

جاء قرار الاستعانة بطبيب التغذية، بناءًا على تعليمات علاء نبيل المدير الفني، لرغبته في الحفاظ على قوام لاعبيه وإعداد القياسات البدنية لهم، خلال فترة الاستعداد لمنافسات الدوري المصري للموسم الجديد.

وكان مسؤولو ذئاب الجبل، أعلنوا في وقت سابق عن تعيين الدكتور علاء شاكر أخصائي التأهيل، ضمن الجهاز الفني للحد من الإصابات داخل الفريق، خاصةً أن الأخير اشتهر بتأهيل لاعبي الدوري المصري من إصابات القطع بالرباط الصليبي خلال السنوات الماضية.

ويخوض المقاولون العرب بقيادة علاء نبيل، معسكرًا مغلقًا خلال الفترة الحالية استعدادًا للمشاركة في بطولة الدوري الممتاز بالموسم المقبل.