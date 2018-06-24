بعد احتفال جوجل بميلادها.. أسماء المعارض الجماعية التي شاركت فيها الرسامة سلوى روضة شقير
الأحد 24/يونيو/2018 - 02:39 ص
الفجر الفني
يحتفل محرك البحث الأشهر عالميًا "جوجل" بعيد ميلاد الفنانة التجريدية سلوى روضة شقير
سلوى روضة شقير ولدت في 24 يوليو، ببيروت 1916، وهي فنانة ورسامة لبنانية الجنسية.
كانت الراحلة أول فنانة تجريدية بلبنان، على الرغم من عدم بيع أي من أعمالها حتى 1962.
معارض جماعية
الطريق إلى السلام، مركز بيروت للفن، 2009.
فن لبنان، مركز العرض ببيروت، 2012.
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