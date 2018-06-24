عاجل.. "فيفا" يحقق مع شاكيري وشاكا بسبب الاحتفال المثير للجدل

يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى اتخاذ قرار تأديبي ضد شيردان شاكيري وجرانيت شاكا لاعبي سويسرا، وذلك على خلفية احتفالهما المثير للجدل أمام صربيا في المباراة التي جمعت المنتخبين.

وقاد شاكيري وشاكا منتخب سويسرا للفوز على صربيا بهدفين مقابل هدف، لكن طريقة احتفالهما تسببت في إثارة الجدل بين الجماهير خصوصًا أن البعض ربط الأمر بالخلاف السياسي بين صربيا وألبانيا، حيثُ ينتمي اللاعبان إلى ألبانيا.

ووضع شاكيري وشاكا أيديهما معًا لتشكيل ما يشبه نسر ذي رأسين، يشبه النسر المتواجد في علم ألبانيا، مما يهدد بتأجيج التوتر السياسي في منطقة البلقان.

وقال الاتحاد الدولي "فيفا في بيان له: "بدأت لجنة التأديب التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم إجراءات تأديبية ضد اللاعبين السويسريين جرانيت شاكا وشاكيري على خلفية احتفالهما بالأهداف خلال مباراة سويسرا ضد صربيا".

كما قرر الاتحاد الدولي أيضًا إتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الصربي لكرة القدم بسبب عرض الرسائل السياسية والهجومية من قبل المشجعين الصرب في المدرجات، وتم فتح تحقيق مع مدرب صربيا ملادين كرستايتش بسبب تصريحاته المزعومة بعد المباراة.