وقف بث "الجزيرة" وقنوات "بي إن سبورت" في السعودية

أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن إيقاف بث قناة الجزيرة الإخبارية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى قنوات "بي إن سبورت" الرياضية المفتوحة والمشفرة، وذلك بقرار من الحكومة السعودية.

وتأتي تلك الخطوة ردا على السياسة التي تًستخدمها قناة الجزيرة في بث أخبار عن المملكة لتشويه سمعتها في الوطن العربي والعالم أجمع.

وكانت أزمة قد نشبت بين قنوات بي أن سبورت الرياضية الناقلة لمونديال كأس العالم والسعودية، إتهمت فيها بي أن سبورت جهات سعودية بسرقة حقوق بث مونديال كأس العالم الخاصة بها.

يُذكر أن باقة قنوات تُدعى بي أوت كيو وزعت المُباراة الإفتتاحية بين مصر وروسيا في الجولة الأولى لكاس العالم بصورة غير شرعية، وعلى إثر ذلك توجهت قنوات بي أن سبورت بشكوى رسمية إلى إتحاد كرة القدم فيفا.