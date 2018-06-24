اليوم.. جهاد جريشة يظهر للمرة الأولى بالمونديال

يظهر الحكم المصري الدولي جهاد جريشة، في مباريات كأس العالم اليوم الأحد، عندما يدير لقاء إنجلترا وبنما، لحساب المجموعة الثامنة من نهائيات كأس العالم.

وكانت لجنة التحكيم بالمونديال، أعلنت عن تعيين جريشة لإدارة المباراة تحكيميًا، كأول مرة له بعد ترشيح الفيفا له للتحكيم بمباريات كأس العالم والمقامة في روسيا، بالفترة منذ 14 يونيو وحتى 15 يوليو المقبل.

وتحتل إنجلترا المرتبة الثانية بالمجموعة برصيد 3 نقاط، من مباراة وحيدة خلف المتصدر بلجيكا، برصيد 6 نقاط من مباراتين، ويتبقى للإنجليز مباراتين أمام بنما وبلجيكا.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره البنمي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم.